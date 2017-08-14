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В Пензе здание будущей офтальмологической поликлиники начнут ремонтировать в этом году

17:25 | 14.08.2017 | Медицина

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Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Ремонт здания по адресу: Пенза, улица Красная, 32, где до октября продолжит действовать женская консультация №3, а впоследствии будет располагаться областная офтальмологическая поликлиника, будет начат в 2017 году. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

В Пензе здание будущей офтальмологической поликлиники начнут ремонтировать в этом году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы ее до нового года сделаем изнутри, а снаружи — на следующий год», — доложил он губернатору Ивану Белозерцеву в ходе выездного совещания, состоявшегося в понедельник, 14 августа.

По словам Владимира Стрючкова, на подготовку проектно-сметной документации было потрачено 3 млн. рублей, а еще 19 млн. рублей заложено на проведение ремонтных работ в текущем году.

Министр пояснил, что, помимо приема специалистов, в поликлинике будет организован дневной стационар.

«Первый этаж: вся зона это будет регистратура с тем современным подходом, по которому мы работаем в рамках «Бережливой поликлиники», — отметил Владимир Стрючков.

В свою очередь главврач пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев добавил, что на первом этаже будет организована большая зона ожидания, гардероб и открытая регистратура.

«Объем [посетителей] большой. Здесь получается 100 коек дневного стационара, и порядка 180–200 человек приходит в поликлинику», — уточнил он.

Главврач пояснил, что вместо конференц-зала на первом этаже будет организовано два кабинета неотложной офтальмологической помощи.

По проекту, на втором этаже предполагается организовать кабинеты четырех врачей и зону ожидания, на третьем — палаты дневного стационара, а на четвертом — операционные.
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