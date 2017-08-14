Пензенский губернатор призвал своевременно обращаться за медпомощью Медицина

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области должны бережнее относиться к своему здоровью, а при появлении проблем незамедлительно обращаться за помощью к специалистам. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«До последнего ждать не надо. Это наша большая беда — наше отношение к себе. Потом приходим к врачу, когда уже поздно», — отметил Иван Белозерцев в ходе общения с одним из пациентов областной офтальмологической больницы, который признался, что до последнего тянул с операцией.

«Главный врач говорит, что все у вас будет нормально», — приободрил губернатор мужчину.

Также Иван Белозерцев поинтересовался созданными в больнице условиями.

Опрошенные им пациенты отметили, что их все устраивает, в том числе питание.