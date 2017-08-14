Средняя зарплата врача в офтальмологической больнице Пензы составляет около 70 тыс. рублей Медицина

Пенза, 14 августа 2017. PenzaNews. Средняя зарплата врача в пензенской офтальмологической больнице составляет 68 тыс. рублей. Об этом сообщил главный врач учреждения Рашид Галеев.

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«Среднее по больнице — это 38 тыс. рублей. Медсестры за семь месяцев — это 40 тыс. рублей, врачи — в районе 68 тыс. рублей», — уточнил он во время визита губернатора Ивана Белозерцева в учреждение в понедельник, 14 августа.

В свою очередь министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков пояснил, что в офтальмологической больнице самые высокие зарплаты в данной сфере за счет оказания высокотехнологичной медпомощи.

Комментируя озвученные цифры, Иван Белозерцев отметил, что они учитываются при расчете средней зарплаты врача по региону, которая составляет 42 тыс. рублей.

«Когда у них идут операции, зарплата хорошая, это идет в общий котел расчета заработной платы. А когда начинаем по молодым врачам [считать], у нас там большая проблема», — сказал губернатор.