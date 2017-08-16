В Кузнецке увековечат память врача Ивана Семенова Медицина

Кузнецк, 16 августа 2017. PenzaNews. Комиссия по увековечению памяти граждан за особые заслуги перед Кузнецком Пензенской области удовлетворила ходатайство межрайонной больницы о размещении мемориальной доски заслуженному врачу РСФСР Ивану Семенову на здании терапевтического корпуса.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации города, открыть ее планируется в торжественной обстановке в рамках декады землячества с приглашением на церемонию родных и близких медработника.

«Семенов Иван Иванович возглавлял учреждение 26 лет. Благодаря его инициативе в больнице впервые в области были организованы палаты интенсивной терапии, открыты новые отделения, медицинская помощь стала оказываться по 29 специальностям, была выстроена по-новому противоэпидемическая работа», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что Иван Семенов — ветеран Великой Отечественной войны, был награжден орденами Ленина, Отечественной войны и другими наградами.