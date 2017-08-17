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В Пензе педиатры будут работать по субботам для оформления документов в детсады и школы

16:56 | 17.08.2017 | Медицина

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Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Руководство государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника» решило организовать в Пензе дополнительные дни приема пациентов врачами-педиатрами в ближайшие две субботы — 19 и 26 августа — с целью своевременного оформления необходимых документов для школ и детсадов.

В Пензе педиатры будут работать по субботам для оформления документов в детсады и школы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, педиатры будут работать в детских поликлиниках №№1–8 с 8.00 до 14.00.

«В эти же дни с 8.00 до 9.30 будет организована работа лабораторий для проведения общеклинических анализов», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание на то, что при оформлении детей будут учитываться результаты осмотров врачами-специалистами давностью не более года и результаты лабораторных исследований — не более месяца.

«По всем возникающим вопросам можно будет обратиться к заведующим детскими поликлиниками, которые в субботние дни с 8.00 до 14.00 будут вести личный прием пациентов», — отметили в министерстве.
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