В Пензенской области за 7 месяцев выявлено более 200 случаев заболевания туберкулезом Медицина

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. 204 случая заболевания туберкулезом выявлено в Пензенской области за семь месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Заболеваемость составила 15,2 на 100 тыс. населения, что на 22,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

42,6% в структуре выявленной заболеваемости приходится на бациллярные формы.

При этом суммарный охват населения Пензенской области профилактическими флюорографическими обследованиями на туберкулез за семь месяцев составил 42,3%.

Ниже индикативного показателя охват флюорографическим обследованием в Бековском — 34,9%, Малосердобинском — 34,9%, Наровчатском районах — 34,4% и в Кондольской зоне Пензенского района — 34,9%.