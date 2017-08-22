В Пензенской области выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией Медицина

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Пензенской области составил за семь месяцев 2017 года 23,9 на 100 тыс. населения, что выше показателя аналогичного периода прошлого года, когда он составлял 20,4 на 100 тыс. населения.

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Согласно данным, опубликованным на сайте медицинского информационно-аналитического центра Пензенской области, за семь месяцев впервые было выявлено 322 человека с ВИЧ-инфекцией, что на 31 случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в Пензе впервые зарегистрировано 136 случаев. Показатель заболеваемости составил 25,9 на 100 тыс. населения, что выше областного уровня.

Также повышенный уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией наблюдается в Малосердобинском, Кузнецком и Бековском районах.