В Пензенскую область поступила первая партия вакцины от гриппа Медицина

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Первая партия вакцины для профилактики гриппа у детей поступила в Пензенскую область.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, ее объем составляет 50% от заявленного количества.

Предполагается, что данная партия будет направлена на иммунизацию детей, посещающих дошкольные образовательные организации, неорганизованных детей, а также грудных младенцев в возрасте с 6 месяцев.

В настоящее время вакцина распределяется в медицинские организации Пензенской области.

Ожидается, что оставшаяся вакцина для детей более старшего возраста, студентов средних специальных учебных учреждений и вузов, а также для взрослого населения будет распределена по больницам по мере ее поступления в регион.

Всего в 2017 году планируется привить 120 тыс. детей и более 480 тыс. взрослых.