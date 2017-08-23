В Пензенскую область поступила первая партия вакцины от гриппа
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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Первая партия вакцины для профилактики гриппа у детей поступила в Пензенскую область.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, ее объем составляет 50% от заявленного количества.
Предполагается, что данная партия будет направлена на иммунизацию детей, посещающих дошкольные образовательные организации, неорганизованных детей, а также грудных младенцев в возрасте с 6 месяцев.
В настоящее время вакцина распределяется в медицинские организации Пензенской области.
Ожидается, что оставшаяся вакцина для детей более старшего возраста, студентов средних специальных учебных учреждений и вузов, а также для взрослого населения будет распределена по больницам по мере ее поступления в регион.
Всего в 2017 году планируется привить 120 тыс. детей и более 480 тыс. взрослых.