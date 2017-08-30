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В Пензенской области в субботу будут вести прием неврологи, эндокринологи и кардиохирург

09:38 | 30.08.2017 | Медицина

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Неврологи, эндокринологи и сердечно-сосудистый хирург будут вести прием жителей Пензенской области в предстоящую субботу, 2 сентября.

В Пензенской области в субботу будут вести прием неврологи, эндокринологи и кардиохирург

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Консультативное обследование будет осуществляться с 8.00 до 13.00. Необходима предварительная запись.

Неврологи будут принимать в пензенских поликлиниках №№3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 и 14. Эндокринологи проконсультируют пациентов в поликлиниках №№3, 6, 8, 9 и 14, а сердечно-сосудистый хирург — в поликлинике №3 на улице Светлой.

В случае возникновения трудностей при осуществлении записи на прием в поликлиниках по месту жительства за помощью можно будет обратиться к главным внештатным специалистам Пензенской области.

Субботний прием будет усилен врачами, привлеченными из стационара пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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