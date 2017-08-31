Вячеслав Володин в Пензе пообщался с врачами скорой помощи Медицина

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, посетивший реконструируемую станцию скорой помощи на улице Пионерской в рамках рабочего визита в Пензу в четверг, 31 августа, пообщался с врачами, приехавшими из разных районов области на церемонию вручения ключей от новых «УАЗов».

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Его интересовало, в частности, устраивают ли медработников созданные условия, как изменилась обстановка в сельской местности в последнее время, а также как обстоят дела с кадрами в районах Пензенской области.

Особое внимание Вячеслав Володин уделил молодым врачам, у которых он спросил, не пожалели ли они о сделанном выборе.

Ни одного нарекания во время короткой беседы со спикером нижней палаты российского парламента не прозвучало.

Как сообщил глава Минздрава Пензенской области Владимир Стрючков, в 2017 году на станции скорой помощи по всему региону пришли работать 77 молодых специалистов.

По его словам, с учетом поступивших автомобилей укомплектованность машинами скорой помощи на селе достигла почти 100%, а в Пензе еще требуется 76 единиц.

После этого Вячеслав Володин, которого сопровождал губернатор Иван Белозерцев, проследовал к баннеру с проектом реконструкции здания станции. Он поинтересовался ходом работ и потребностями, которые испытывает регион для повышения качества работы службы скорой и неотложной помощи.

Председатель Госдумы РФ отметил, что планируется продолжить обновление автопарка.

«До конца года еще, возможно, новые машины будем получать», — сказал Вячеслав Володин.

На церемонию вручения ключей он не остался. Таким образом, визит спикера Госдумы на станцию скорой помощи в Пензе продлился не более 20 минут.