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В Нижнем Ломове будет построена новая детская поликлиника

15:39 | 31.08.2017 | Медицина

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Новая детская поликлиника будет построена в Нижнем Ломове Пензенской области, где врачи вынуждены принимать юных пациентов в ветхом здании. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Нижнем Ломове будет построена новая детская поликлиника

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она там, действительно, мягко говоря, в плохом состоянии. Давно надо было что-то думать, решение принимать», — сказал глава региона, отвечая на вопрос многодетной матери из Нижнего Ломова о перспективах капитального ремонта существующего здания или строительства нового.

Иван Белозерцев отметил, что хорошо знает о проблеме, так как был в районе три дня назад.

«Я принял решение и дал поручение министру здравоохранения Пензенской области [Владимиру Стрючкову] готовить проектно-сметную документацию для строительства новой детской поликлиники в Нижнеломовском районе», — пояснил губернатор.

Он выразил надежду на то, что начнет действовать федеральная программа, в рамках которой реализовать проект можно будет при поддержке государства.

«Но если она даже не появится, я построю поликлинику в Нижнеломовском районе», — подчеркнул Иван Белозерцев.
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