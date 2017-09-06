Заречный присоединится к проектам «Бережливая поликлиника» и «Бережливый город» Медицина

Заречный, 6 сентября 2017. PenzaNews. Проекты «Бережливая поликлиника» и «Бережливый город будут реализованы в Заречном Пензенской области.

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Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, такое решение принято руководством ГК«Росатом».

«Бережливая поликлиника» будет организована на базе медико-санитарной части №59.

Уже разработана дорожная карта, а также проведено анкетирование пациентов и сотрудников для определения наиболее острых проблем в учреждении. В женской консультации, городской и детской поликлиниках размещены так называемые «Листы проблем и решений» для обратной связи.

В рамках «Бережливой поликлиники» на базе МСЧ №59 планируется реализовать несколько проектов, направленных на оптимизацию проведения диспансеризации, функционирования кабинетов — процедурного и неотложной помощи, а также организацию оптимального рабочего места участкового врача-терапевта.

Кроме того, в учреждении будет создана открытая регистратура.

В детской поликлинике будет организована работа кабинета забора крови и химического анализа.

В женской консультации оптимизация ждет процедурный и медико-социальный кабинеты.

Для реализации пилотного проекта «Бережливый город» будет создана рабочая группа. На первоначальном этапе будет организован сбор информации для определения основных городских проблем, две из которых будут взяты для дальнейшей проработки и решения в рамках отдельных проектов.

Соответствующая дорожная карта должна быть сформирована в сентябре, а отчет о первых результатах работы необходимо подготовить к марту 2018 года.