Пензенским врачам рассказали о нейромониторинге при операциях на щитовидной железе
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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Мастер-класс, посвященный нейромониторингу при операциях на щитовидной железе, состоялся на базе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в пятницу, 15 августа.
Фото: Health.pnzreg.ru
Практическим опытом с коллегами поделился врач-хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии Санкт-Петербургского многопрофильного центра Минздрава России кандидат медицинских наук Виктор Макарьин.
Он пояснил, что метод нейромониторинга используется для динамической оценки местоположения и состояния нервных окончаний и кровеносных сосудов, показанием для применения которого считаются операции с высоким риском непреднамеренного повреждения двигательных нервов, а также невозможностью их визуального обнаружения.
«Золотой стандарт — это визуализация возвратного нерва. Нейромониторинг позволяет определить целостность нерва, следовательно, есть высокая возможность его восстановления», — отметил Виктор Макарьин.
Он добавил, что благодаря мониторингу можно сразу увидеть и понять план операции на щитовидной железе, что помогает избежать осложнения в виде двустороннего пареза.
После теоретической части Виктор Макарьин присоединился к операции, которую в реальном времени проводил хирург пензенской областной больницы Александр Климашевич.
Участники мастер-класса могли в режиме видеоконференции увидеть, как применяется метод нейромониторинга, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.