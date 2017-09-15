Пензенским врачам рассказали о нейромониторинге при операциях на щитовидной железе Медицина

Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Мастер-класс, посвященный нейромониторингу при операциях на щитовидной железе, состоялся на базе пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в пятницу, 15 августа.

Фото: Health.pnzreg.ru

Практическим опытом с коллегами поделился врач-хирург отделения эндокринологии и эндокринной хирургии Санкт-Петербургского многопрофильного центра Минздрава России кандидат медицинских наук Виктор Макарьин.

Он пояснил, что метод нейромониторинга используется для динамической оценки местоположения и состояния нервных окончаний и кровеносных сосудов, показанием для применения которого считаются операции с высоким риском непреднамеренного повреждения двигательных нервов, а также невозможностью их визуального обнаружения.

«Золотой стандарт — это визуализация возвратного нерва. Нейромониторинг позволяет определить целостность нерва, следовательно, есть высокая возможность его восстановления», — отметил Виктор Макарьин.

Он добавил, что благодаря мониторингу можно сразу увидеть и понять план операции на щитовидной железе, что помогает избежать осложнения в виде двустороннего пареза.

После теоретической части Виктор Макарьин присоединился к операции, которую в реальном времени проводил хирург пензенской областной больницы Александр Климашевич.

Участники мастер-класса могли в режиме видеоконференции увидеть, как применяется метод нейромониторинга, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.