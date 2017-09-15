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Губернатор призвал врачей контролировать приемку перинатального центра в Пензе

18:08 | 15.09.2017 | Медицина

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев призвал главврача пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова Максима Баженова и будущих заведующих отделениями перинатального центра находиться на объекте до его ввода в эксплуатацию, чтобы обращать внимание ответственных лиц на существенные недочеты.

Губернатор призвал врачей контролировать приемку перинатального центра в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вы пиджачок снимайте, одевайтесь попроще, приходите сюда — с утра и до вечера. […] Начинайте принимать», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Максиму Баженову во время посещения готовящегося к сдаче социально значимого объекта в пятницу, 15 сентября.

Глава региона призвал врачей не ждать ввода перинатального центра в эксплуатацию, а уже сейчас тщательным образом осматривать отделения и высказывать свои пожелания.

«Как директор, когда школу новую строят или садик — его назначили, он уже строителям «мотает нервы» и говорит: «Ребята, это не так. Это неправильно. Здесь поправьте», — привел пример губернатор.

В свою очередь Максим Баженов пояснил, что ежедневно на каждом этаже находятся по 4–5 ответственных врачей.
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