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В Пензу прибыл главный акушер-гинеколог Минздрава по ПФО Ильдар Фаткуллин

17:11 | 20.09.2017 | Медицина

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Пенза, 20 сентября 2017. PenzaNews. Главный акушер-гинеколог министерства здравоохранения Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Ильдар Фаткуллин прибыл в Пензу в среду, 20 сентября.

В Пензу прибыл главный акушер-гинеколог Минздрава по ПФО Ильдар Фаткуллин

Фото: Health.pnzreg.ru

В первый день своего визита он посетил областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова. В ходе общения с заведующими отделений были затронуты вопросы факторов, влияющих на показатели материнской и младенческой смертности.

«В гинекологической практике крайне важно использовать утвержденные протоколы оказания медицинской помощи роженицам и родильницам. Женщина должна рожать под пристальным контролем медицинских работников. Это позволит избежать смертельных ошибок», — пояснил Ильдар Фаткуллин.

Также специалист рассказал о новых технологиях, применяемых в пренатальной диагностике и родоразрешении, которые в перспективе будут применяться и пензенскими специалистами в условиях нового перинатального центра.

Также Ильдар Фаткуллин осмотрел отделения родильного дома и перинатального центра областной детской больницы.

Планируется, что визит главного акушера-гинеколога ПФО в Пензу продлится три дня.

За это время он намерен посетить новый строящийся перинатальный центр, учреждение родовспоможения в одном из межрайонных центров области, а также принять участие в межрегиональной конференции «Женское здоровье», которая пройдет в пятницу, 22 сентября, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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