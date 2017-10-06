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В Пензе фтизиатры проведут субботний прием

14:20 | 06.10.2017 | Медицина

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Пенза, 6 октября 2017. PenzaNews. Прием фтизиатров будет организован для детей и взрослых на базе пензенского областного противотуберкулезного диспансера в субботу, 14 октября.

В Пензе фтизиатры проведут субботний прием

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Прием по предварительной записи продлится с 8.00 до 14.00. Для несовершеннолетних он будет организован в детской поликлинике на улице Суворова, 225, а для взрослых на улице Новотамбовской, 9.

При себе необходимо иметь паспорт, полис и результат флюорографического исследования.

Главный фтизиатр Пензенской области Елена Соколова отметила, что больные туберкулезом часто не знают о своем диагнозе.

«Часто случается и так, что больные открытой формой болезни не знают о наличии у себя такой патологии, так как она не дает никаких симптомов. В итоге, люди не проходят лечения и заражают окружающее их население», — цитирует Елену Соколову пресс-служба регионального Минздрава.
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