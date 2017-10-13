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В Кузнецке врачи отработали действия при сходе поезда с рельсов

11:39 | 13.10.2017 | Медицина

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Сотрудники территориального центра медицины катастроф Пензенской области провели тактико-специальные учения в кузнецкой межрайонной детской больнице, в ходе которых отработали действия при техногенной чрезвычайной ситуации.

В Кузнецке врачи отработали действия при сходе поезда с рельсов

Фото: Health.pnzreg.ru

По легенде учения, на территории Кузнецкого района произошел сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда, в результате чего пострадали пассажиры, в том числе несколько детей.

Медики должны были привести формирование в готовность к действиям при введении режимов функционирования «Повышенная готовность» и «Чрезвычайная ситуация», оценить медицинские последствия аварии и выработать решения по проведению лечебно-эвакуационных мероприятий.

По окончании учений главный врач территориального центра медицины катастроф Пензенской области Александр Гришин высоко оценил действия персонала кузнецкой межрайонной детской больницы.

Он особенно отметил, что на протяжении последних лет мероприятия, проводимые с участием специалистов больницы, вне зависимости от того, реальные ли они, или учебные, всегда исполняются на должном профессиональном уровне, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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