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В Пензе врачи из Нижнего Новгорода проведут консультацию детей с тяжелыми патологиями

12:17 | 13.10.2017 | Медицина

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Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Специалисты приволжского федерального медицинского исследовательского центра Минздрава России, который находится в Нижнем Новгороде, проведут прием в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

В Пензе врачи из Нижнего Новгорода проведут консультацию детей с тяжелыми патологиями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Эти врачи будут работать в Пензе с детьми с неврологическими патологиями и травмами различной степени тяжести 16 и 17 октября.

К ним будут направлены пациенты, по которым необходимо принять коллегиальное решение о дальнейшей тактике лечения и возможной госпитализации в медицинский исследовательский центр в Нижнем Новгороде.

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Евстигнеева отметила, что консультации такого плана проводятся периодически.

«Особенность заключается в том, это дети, которые имеют очень тяжелые патологии и не могут передвигаться на длительные расстояния», — цитирует Марину Евстигнееву пресс-служба регионального Минздрава.
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