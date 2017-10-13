В Пензе врачи из Нижнего Новгорода проведут консультацию детей с тяжелыми патологиями Медицина

Пенза, 13 октября 2017. PenzaNews. Специалисты приволжского федерального медицинского исследовательского центра Минздрава России, который находится в Нижнем Новгороде, проведут прием в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

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Эти врачи будут работать в Пензе с детьми с неврологическими патологиями и травмами различной степени тяжести 16 и 17 октября.

К ним будут направлены пациенты, по которым необходимо принять коллегиальное решение о дальнейшей тактике лечения и возможной госпитализации в медицинский исследовательский центр в Нижнем Новгороде.

Начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Евстигнеева отметила, что консультации такого плана проводятся периодически.

«Особенность заключается в том, это дети, которые имеют очень тяжелые патологии и не могут передвигаться на длительные расстояния», — цитирует Марину Евстигнееву пресс-служба регионального Минздрава.