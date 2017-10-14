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В Пензе намечено создать выездную службу для охраны здоровья пожилых людей

15:37 | 14.10.2017 | Медицина

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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Создание выездной патронажной службы планируется в Пензенской области в ближайшее время в целях совершенствования системы охраны здоровья граждан пожилого возраста и развития паллиативной помощи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензе намечено создать выездную службу для охраны здоровья пожилых людей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время паллиативная помощь может быть оказана как амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника, так и в условиях стационара, где обеспечивается круглосуточное наблюдение», — отметили в министерстве.

В пресс-службе пояснили, что в Пензенской области на сегодняшний день функционируют 376 круглосуточных мест данного профиля.

«Из них 127 коек паллиативной помощи, в том числе 100 — в госпитале для ветеранов войн, 25 — в областном онкологическом диспансере, причем две из них детские, две койки в областной детской больнице и 249 коек сестринского ухода, расположенных в большинстве районных и участковых больниц. В восьми медицинских организациях работают кабинеты паллиативной помощи», — уточнили в Минздраве Пензенской области.
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