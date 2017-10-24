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Суд признал законным штраф, назначенный главврачу шемышейской больницы

15:21 | 24.10.2017 | Медицина

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Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, которым главный врач шемышейской участковой больницы Василий Палин был привлечен к административной ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

Суд признал законным штраф, назначенный главврачу шемышейской больницы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Постановлением государственного инспектора труда ГИТ в Пензенской области от 15 мая 2017 года было установлено, что четыре водителя больницы были допущены к осуществлению трудовой деятельности без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования. Главному врачу было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, не согласившись с постановлением, руководитель учреждения обратился сначала в районный суд, а затем в областной с просьбой прекратить дело в связи с малозначительностью правонарушения.

«Суды первой и вышестоящей инстанций, выслушав его доводы, оставили жалобы без удовлетворения», — пояснила собеседница агентства.
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