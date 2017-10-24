Суд признал законным штраф, назначенный главврачу шемышейской больницы Медицина

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, которым главный врач шемышейской участковой больницы Василий Палин был привлечен к административной ответственности за нарушение государственных нормативных требований охраны труда.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Постановлением государственного инспектора труда ГИТ в Пензенской области от 15 мая 2017 года было установлено, что четыре водителя больницы были допущены к осуществлению трудовой деятельности без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования. Главному врачу было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, не согласившись с постановлением, руководитель учреждения обратился сначала в районный суд, а затем в областной с просьбой прекратить дело в связи с малозначительностью правонарушения.

«Суды первой и вышестоящей инстанций, выслушав его доводы, оставили жалобы без удовлетворения», — пояснила собеседница агентства.