В Пензе зарегистрирован случай смерти от гриппа — Людмила Куликова Медицина

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Один случай смерти от гриппа зарегистрирован в Пензе. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления №59 Федерального медико-биологического агентства Людмила Куликова на совещании, состоявшемся в администрации Заречного.

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По ее словам, умерла молодая женщина, которая не была привита от данного заболевания.

В этой связи Людмила Куликова призвала зареченцев, особенно страдающих соматическими заболеваниями, как можно скорее принять участие в иммунизации, сообщается на сайте городской администрации.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области ранее уточнили, что суммарный охват населения иммунизацией против гриппа превышает 30%. Привиты более 87 тыс. детей и свыше 318 тыс. взрослых.