19:54:26 Вторник, 24 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе зарегистрирован случай смерти от гриппа — Людмила Куликова

18:18 | 24.10.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 24 октября 2017. PenzaNews. Один случай смерти от гриппа зарегистрирован в Пензе. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления №59 Федерального медико-биологического агентства Людмила Куликова на совещании, состоявшемся в администрации Заречного.

В Пензе зарегистрирован случай смерти от гриппа — Людмила Куликова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, умерла молодая женщина, которая не была привита от данного заболевания.

В этой связи Людмила Куликова призвала зареченцев, особенно страдающих соматическими заболеваниями, как можно скорее принять участие в иммунизации, сообщается на сайте городской администрации.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области ранее уточнили, что суммарный охват населения иммунизацией против гриппа превышает 30%. Привиты более 87 тыс. детей и свыше 318 тыс. взрослых.
Актуальное
Читайте также
Пензенские активисты «Левого фронта» соберутся 25 октября на конференцию В Пензенской области минимальный взнос на капремонт останется на уровне 7 рублей 20 копеек
Суд признал законным штраф, назначенный главврачу шемышейской больницы УМИ Пензы изменило требования по делу о людях, прописанным «под мостом» в снесенном доме
В Пензенской области прививками от гриппа охвачено чуть более 30% населения В Пензе состоится показ-дефиле одежды для детей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама