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В Пензе обсудили актуальные вопросы офтальмологии

10:31 | 26.10.2017 | Медицина

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Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Научно-практическая конференция на тему «Актуальные вопросы офтальмологии» состоялась в отеле «Heliopark Residence» в Пензе в минувшую среду, 25 октября.

В Пензе обсудили актуальные вопросы офтальмологии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ее рамках доклады представили офтальмологи из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Самары.

Они обозначили ряд актуальных проблем, стоящих перед практической офтальмологией, осветили наиболее важные аспекты диагностики и лечения распространенных заболеваний глаз, а также представили свои исследования в этой области.

В частности, заведующий отделением филиала №1 офтальмологической больницы имени С.П. Боткина профессор Алексей Слонимский рассказал об особенностях ведения больных с первичными дистрофиями роговицы.

Ведущий научный сотрудник МНИИ глазных болезней имени Гельмгольца Ольга Проскурина представила вниманию специалистов мастер-класс экспертного совета по аккомодации и рефракции.

«Мы создали образовательный проект «Занимательная аккомодалогия» — это лекции наших лучших экспертов по вышеуказанной тематике с клиническими примерами, изложенными доступным языком», — пояснила она.

Также на конференции были рассмотрены современные подходы к ведению пациентов с диабетическими поражениями сетчатки, актуальность хронических блефаритов, вопросы дифференциальной диагностики конъюнктивитов и подходы к их лечению, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
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