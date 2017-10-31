15:35:28 Вторник, 31 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Врачи должны отказываться от подарков и подношений — пензенский губернатор

10:44 | 31.10.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал провести работу с сотрудниками медицинских учреждений Пензенской области, чтобы они перестали брать подарки, которые пациенты сами приносят в знак благодарности.

Врачи должны отказываться от подарков и подношений — пензенский губернатор

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно требовать, чтобы врачи не брали подарки или какие-то другие подношения», — сказал глава региона в ходе заседания региональной комиссии по противодействию коррупции в облправительстве во вторник, 31 октября.

Он отметил, что положительным примером в данной работе является федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе.

«Потому что главный врач [Владлен Базылев] сразу выгонит этого врача или медсестру. […] Там другой уровень заработной платы, но не в этом дело», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что если удалось обеспечить такую дисциплину в одном медицинском учреждении, то это возможно сделать во всех больницах Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В мэрии разместят стенд с надписью «Пенза — ты и есть моя Россия» Пензенцы 26 ноября напишут географический диктант
В Пензенской области в психбольницу отправят мужчину, ударившего топором собутыльника Пензенский губернатор призвал искоренить коррупцию в госзакупках
Двое оренбуржцев обвиняются в незаконном сбыте наркотиков в Пензе Пензенские педагоги примут участие во всероссийском съезде учителей сельских школ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама