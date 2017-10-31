Врачи должны отказываться от подарков и подношений — пензенский губернатор Медицина

Пенза, 31 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев потребовал провести работу с сотрудниками медицинских учреждений Пензенской области, чтобы они перестали брать подарки, которые пациенты сами приносят в знак благодарности.

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«Нужно требовать, чтобы врачи не брали подарки или какие-то другие подношения», — сказал глава региона в ходе заседания региональной комиссии по противодействию коррупции в облправительстве во вторник, 31 октября.

Он отметил, что положительным примером в данной работе является федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе.

«Потому что главный врач [Владлен Базылев] сразу выгонит этого врача или медсестру. […] Там другой уровень заработной платы, но не в этом дело», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что если удалось обеспечить такую дисциплину в одном медицинском учреждении, то это возможно сделать во всех больницах Пензенской области.