Ушел из жизни ветеран пензенского здравоохранения Валентин Евстигнеев Медицина

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Ветеран пензенского здравоохранения Валентин Евстигнеев скончался на 82-м году жизни в ночь на четверг, 2 ноября.

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«50 лет своей жизни Валентин Николаевич посвятил медицинскому делу. Он прошел путь от студента Куйбышевского медицинского института, который закончил в 1961 году, до руководителя медицинских организаций Пензенской области. Сразу после вуза он был направлен в лопатинскую районную больницу, где работал в должности главного врача, совмещая это с работой хирурга», — говорится в тексте некролога, опубликованном на сайте Минздрава Пензенской области.

В нем отмечается, что с 1971 по 1978 годы Валентин Евстигнеев возглавлял сосновоборскую районную больницу, а с 1978 по 1984 — областную больницу №4.

«Под его руководством медицинские учреждения неизменно добивались больших успехов в своей сфере. Благодаря умелому и грамотному управлению коллективом, настойчивой и целеустремленной работе, инициативности и высокой личной ответственности при Валентине Николаевиче были внедрены многие новшества в работе учреждений, которые со временем переросли в традиции», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что Валентин Евстигнеев неоднократно избирался депутатом районных советов региона.

«Коллектив министерства здравоохранения Пензенской области, медицинская общественность региона глубоко скорбят и приносят искренние соболезнования родным и близким Валентина Николаевича по случаю его кончины», — говорится в тексте.

Прощание с Валентином Евстигнеевым состоится в ритуальном зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с 11.00 до 12.00 в предстоящую пятницу, 3 ноября.