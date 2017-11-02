EN
15:19:08 Четверг, 2 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Ушел из жизни ветеран пензенского здравоохранения Валентин Евстигнеев

11:36 | 02.11.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Ветеран пензенского здравоохранения Валентин Евстигнеев скончался на 82-м году жизни в ночь на четверг, 2 ноября.

Ушел из жизни ветеран пензенского здравоохранения Валентин Евстигнеев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«50 лет своей жизни Валентин Николаевич посвятил медицинскому делу. Он прошел путь от студента Куйбышевского медицинского института, который закончил в 1961 году, до руководителя медицинских организаций Пензенской области. Сразу после вуза он был направлен в лопатинскую районную больницу, где работал в должности главного врача, совмещая это с работой хирурга», — говорится в тексте некролога, опубликованном на сайте Минздрава Пензенской области.

В нем отмечается, что с 1971 по 1978 годы Валентин Евстигнеев возглавлял сосновоборскую районную больницу, а с 1978 по 1984 — областную больницу №4.

«Под его руководством медицинские учреждения неизменно добивались больших успехов в своей сфере. Благодаря умелому и грамотному управлению коллективом, настойчивой и целеустремленной работе, инициативности и высокой личной ответственности при Валентине Николаевиче были внедрены многие новшества в работе учреждений, которые со временем переросли в традиции», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что Валентин Евстигнеев неоднократно избирался депутатом районных советов региона.

«Коллектив министерства здравоохранения Пензенской области, медицинская общественность региона глубоко скорбят и приносят искренние соболезнования родным и близким Валентина Николаевича по случаю его кончины», — говорится в тексте.

Прощание с Валентином Евстигнеевым состоится в ритуальном зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с 11.00 до 12.00 в предстоящую пятницу, 3 ноября.
Актуальное
Читайте также
В Пензе пройдут мероприятия, посвященные 100-летию начала мученического подвига РПЦ В Пензенской области занялись заготовкой сосновых шишек
Пензенец погасил долг по алиментам в 425 тыс. рублей, чтобы не лишиться машины Два человека погибли при столкновении трех автомобилей в Мокшанском районе
В Пензе «Меркурий» завершил обновление автобусов на маршруте №54 В Пензенской области выберут лучшую школьную столовую
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver