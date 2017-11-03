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Московские специалисты проведут в Пензе занятие с больными псориатическим полиартритом

13:52 | 03.11.2017 | Медицина

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Московские специалисты встретятся с больными псориатическим полиартритом в Пензе в четверг, 9 ноября.

Московские специалисты проведут в Пензе занятие с больными псориатическим полиартритом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Беседа будет организована на базе областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в рамках проекта «Школа для пациентов».

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в мероприятии примет участие, в частности, ведущий сотрудник НИИ ревматологии, профессор Татьяна Коротаева.

Предполагается, что участникам занятия разъяснят, какой образ жизни приемлем для больных псориатическим полиартритом, какие лечебно-физкультурные мероприятия требуется проводить, а также расскажут о новых медикаментозных технологиях.

По данным Минздрава, в 2016 году в Пензенской области было зарегистрировано свыше 200 больных с данной патологией, при этом ежегодно заболевание вновь выявляется примерно у 80 человек.
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