Московские специалисты проведут в Пензе занятие с больными псориатическим полиартритом Медицина

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Московские специалисты встретятся с больными псориатическим полиартритом в Пензе в четверг, 9 ноября.

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Беседа будет организована на базе областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в рамках проекта «Школа для пациентов».

Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, в мероприятии примет участие, в частности, ведущий сотрудник НИИ ревматологии, профессор Татьяна Коротаева.

Предполагается, что участникам занятия разъяснят, какой образ жизни приемлем для больных псориатическим полиартритом, какие лечебно-физкультурные мероприятия требуется проводить, а также расскажут о новых медикаментозных технологиях.

По данным Минздрава, в 2016 году в Пензенской области было зарегистрировано свыше 200 больных с данной патологией, при этом ежегодно заболевание вновь выявляется примерно у 80 человек.