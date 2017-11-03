Ушел из жизни основатель гастроэнтерологической службы завода ВЭМ Владимир Эрдели Медицина

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Основатель гастроэнтерологического отделения в медсанчасти пензенского завода ВЭМ Владимир Эрдели скончался после долгой продолжительной болезни на 82-м году жизни.

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Как сообщает пресс-служба пресс-служба регионального Минздрава, прощание с покойным состоится в ритуальном зале областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящую субботу, 4 ноября, с 13.00 до 14.00.

«Владимир Васильевич [Эрдели] родился в 1936 году в Нижнем Новгороде. Там же закончил медицинский институт и защитил кандидатскую. Затем около 10 лет преподавал в Кемеровском медицинском институте. В 1989 году вместе с сыном приехал в Пензу. До 2002 года работал в медсанчасти завода ВЭМ, где организовал гастроэнтерологическое отделение», — говорится в тексте некролога.

В нем добавляется, что Владимир Эрдели является основателем врачебной династии, многие представители которой работают в настоящее время в практическом здравоохранении.

«Он был сильным, выносливым и деятельным человеком. Любил и не боялся работать, всегда был инициативным, отличался целеустремленностью и обладал организаторскими способностями. Министерство здравоохранения Пензенской области и вся медицинская общественность выражают глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича Эрдели. Светлая память о нем надолго сохранится в сердцах его коллег, друзей и пациентов», — отмечается в некрологе.