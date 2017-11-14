В пензенских стационарах лечатся в основном пенсионеры — Наталья Тюгаева Медицина

Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Подавляющее большинство пациентов стационаров Пензенской области, кроме родильных домов и детских больниц, составляют люди пенсионного возраста. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального Минздрава Наталья Тюгаева.

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«Исключила только детские больницы и роддом — понятно, что там пенсионеров мы вряд ли встретим, но в остальных больницах по всем профилям я посчитала, доля пациентов старше 60 лет, которые получают помощь в стационаре, колеблется от 60% до 75%, а в отдельных учреждениях, например, у Владимира Святославовича [Пузракова, в госпитале для ветеранов войн], в терапевтических отделениях она значительно выше, безусловно», — пояснила она в ходе второго заседания совета при губернаторе по делам ветеранов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 14 ноября.

По словам Натальи Тюгаевой, это связано с половозрастным составом населения Пензенской области.

«На сегодняшний день доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 29,5%. Мы входим в пятерку самых «старых» регионов», — уточнила она.