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Пензенские пациенты впервые полностью обеспечены сильными обезболивающими

12:37 | 14.11.2017 | Медицина

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Наркотические препараты, облегчающие страдания неизлечимо больных жителей Пензенской области, впервые закуплены в необходимом объеме. Об этом сообщила начальник отдела организации медицинской помощи регионального Минздрава Наталья Тюгаева.

Пензенские пациенты впервые полностью обеспечены сильными обезболивающими

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы на сегодняшний день в полном объеме — такого никогда раньше не было — закупили наркотические препараты, которые вводятся пациентам, страдающим хроническим болевым синдромом, но не в инъекциях, а в таблетках и в пластырях», — пояснила она в ходе второго заседания совета при губернаторе по делам ветеранов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 14 ноября.

Наталья Тюгаева уточнила, что на эти цели было выделено 14 млн. рублей.

«Это современные технологии, которые значительно улучшают качество жизни пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями. Они позволяют не обращаться в поликлинику с такой частотой и вызывают меньше побочных эффектов», — отметила начальник отдела организации медпомощи.

По ее словам, перенесшие операцию на сердце и магистральных сосудах пациенты Пензенской области с 2008 года обеспечиваются препаратом «Плавикс».

«Затем благодаря активной поддержке нашего медицинского сообщества у нас были введены последовательно: сначала проект по инфаркту, затем — по инсульту», — добавила Наталья Тюгаева.
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