Пензенский Минздрав стал лауреатом премии «За качество и безопасность меддеятельности»
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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом премии Росздравнадзора «За качество и безопасность медицинской деятельности». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Премия II степени присуждена региональному ведомству по итогам заседания программного комитета X всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество – 2017».
Делегация представителей системы здравоохранения Пензенской области приглашена на церемонию награждения в Москву, которая состоится 4 и 5 декабря.
Премия «За качество и безопасность медицинской деятельности» учреждена в 2015 году. Присуждается на основе рассмотрения 36 критериев, отражающих различные направления.
Впервые награды в 2016 году получили шесть субъектов РФ — Краснодарский край, Тюменская, Астраханская, Новосибирская, Томская и Ростовская области.