EN
17:42:06 Четверг, 23 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензенской области на диспансерном учете состоят около 83% ВИЧ-инфицированных

13:23 | 23.11.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. 3 тыс. 384 ВИЧ-инфицированных гражданина зарегистрировано в Пензенской области на 1 ноября 2017 года, из них на диспансерном учете состоят 2 тыс. 805, что составляет около 83%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В Пензенской области на диспансерном учете состоят около 83% ВИЧ-инфицированных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным ведомства, пораженность населения составила 218,5 на 100 тыс. населения.

За 10 месяцев текущего года на ВИЧ-инфекцию протестировано более 265 тыс. человек.

За этот период в Пензенской области зарегистрировано 363 новых случая ВИЧ-инфекции. Заболеваемость выросла до 28,3 на 100 тыс. населения. За 10 месяцев 2016 года показатель составлял 25,8.

Специфическое лечение получают 1 тыс. 246 ВИЧ-инфицированных.

В целом в области ведущим путем передачи остается половой — на него приходится 58,4%. В Пензе лидирует внутривенный — 53,5%.
Актуальное
Читайте также
Участники конференции в крупнейшем вузе Пензы узнали о приоритетах развития «Ростелекома» В Пензе автомобилистов просят убрать брошенные у обочин машины
Пенза поддержала флешмоб по снижению цен на связь МТС В Пензе вступил в силу приговор наркоторговцам, задержанным сотрудниками ФСБ
Несовершеннолетние пешеходы пострадали в ДТП в Заречном и Колышлее В Пензенской области подписано соглашение по лечению зависимых осужденных
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама