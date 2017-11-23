В Пензенской области на диспансерном учете состоят около 83% ВИЧ-инфицированных Медицина

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. 3 тыс. 384 ВИЧ-инфицированных гражданина зарегистрировано в Пензенской области на 1 ноября 2017 года, из них на диспансерном учете состоят 2 тыс. 805, что составляет около 83%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По данным ведомства, пораженность населения составила 218,5 на 100 тыс. населения.

За 10 месяцев текущего года на ВИЧ-инфекцию протестировано более 265 тыс. человек.

За этот период в Пензенской области зарегистрировано 363 новых случая ВИЧ-инфекции. Заболеваемость выросла до 28,3 на 100 тыс. населения. За 10 месяцев 2016 года показатель составлял 25,8.

Специфическое лечение получают 1 тыс. 246 ВИЧ-инфицированных.

В целом в области ведущим путем передачи остается половой — на него приходится 58,4%. В Пензе лидирует внутривенный — 53,5%.