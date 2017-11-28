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В Пензе пройти тест на ВИЧ можно будет на вокзале

16:10 | 28.11.2017 | Медицина

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Посетители железнодорожного вокзала Пензы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию в рамках акции, которая пройдет в предстоящий четверг, 30 ноября.

В Пензе пройти тест на ВИЧ можно будет на вокзале

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, также волонтеры будут распространять листовки и буклеты о СПИДе.

Она отметила, что в читальном зале технической библиотеки на станции Пенза-I развернута тематическая выставка.

«Кроме того, с циклом лекций о профилактике ВИЧ-инфекции, формировании навыков здорового образа жизни в учебных заведениях выступят специалисты отделенческой клинической больницы на станции Пенза ОАО «РЖД», — добавила собеседница агентства.

По словам Светланы Затуливетер, основной целью проводимых мероприятий является привлечение внимания к проблеме распространения заболевания, а также формирование правильного отношения к своему здоровью.
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