В Пензе пройти тест на ВИЧ можно будет на вокзале
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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Посетители железнодорожного вокзала Пензы смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию в рамках акции, которая пройдет в предстоящий четверг, 30 ноября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона КбшЖД Светлана Затуливетер, также волонтеры будут распространять листовки и буклеты о СПИДе.
Она отметила, что в читальном зале технической библиотеки на станции Пенза-I развернута тематическая выставка.
«Кроме того, с циклом лекций о профилактике ВИЧ-инфекции, формировании навыков здорового образа жизни в учебных заведениях выступят специалисты отделенческой клинической больницы на станции Пенза ОАО «РЖД», — добавила собеседница агентства.
По словам Светланы Затуливетер, основной целью проводимых мероприятий является привлечение внимания к проблеме распространения заболевания, а также формирование правильного отношения к своему здоровью.