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Антон Колосков сменил Любовь Васильеву на посту гендиректора «Фармации»

14:40 | 02.12.2017 | Медицина

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Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. 34-летний Антон Колосков, до настоящего времени занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО «Фармация», сменил Любовь Васильеву на посту руководителя организации.

Антон Колосков сменил Любовь Васильеву на посту гендиректора «Фармации». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», назначение состоялось в минувшую пятницу, 1 декабря.

Антон Колосков работает в структуре компании «Фармация» 10 лет — начинал карьеру в отделе маркетинга, где занимался продвижением медицинского центра «Эскулап».

В 2007 году участвовал в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области четвертого созыва от партии «Единая Россия». Входил в региональную группу №3. Помимо него, в нее были включены Виталий Серебряков, Юрий Старкин, а также Александр Аргаткин и Сергей Есяков — двое последних были избраны депутатами.

В ноябре 2017 года Антон Колосков вошел в состав общественного совета при Законодательном собрании Пензенской области.

Как сообщается на сайте ОАО «Фармация», на сегодняшний день компания объединяет более 120 розничных точек, ветеринарную аптеку и современный аптечный склад площадью более 12 тыс. кв. метров.

Филиалами ОАО «Фармация» являются медицинский центр, клиника неврологии, стоматологический центр, центр медицинской экспертизы, центр вакцинации и многофункциональный медицинский центр «Эскулап».
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