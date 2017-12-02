Антон Колосков сменил Любовь Васильеву на посту гендиректора «Фармации» Медицина

Пенза, 2 декабря 2017. PenzaNews. 34-летний Антон Колосков, до настоящего времени занимавший должность первого заместителя генерального директора ОАО «Фармация», сменил Любовь Васильеву на посту руководителя организации.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», назначение состоялось в минувшую пятницу, 1 декабря.

Антон Колосков работает в структуре компании «Фармация» 10 лет — начинал карьеру в отделе маркетинга, где занимался продвижением медицинского центра «Эскулап».

В 2007 году участвовал в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области четвертого созыва от партии «Единая Россия». Входил в региональную группу №3. Помимо него, в нее были включены Виталий Серебряков, Юрий Старкин, а также Александр Аргаткин и Сергей Есяков — двое последних были избраны депутатами.

В ноябре 2017 года Антон Колосков вошел в состав общественного совета при Законодательном собрании Пензенской области.

Как сообщается на сайте ОАО «Фармация», на сегодняшний день компания объединяет более 120 розничных точек, ветеринарную аптеку и современный аптечный склад площадью более 12 тыс. кв. метров.

Филиалами ОАО «Фармация» являются медицинский центр, клиника неврологии, стоматологический центр, центр медицинской экспертизы, центр вакцинации и многофункциональный медицинский центр «Эскулап».