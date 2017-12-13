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Депутат Акчурин приобрел небулайзер для неверкинской больницы

15:02 | 13.12.2017 | Медицина

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Пенза, 13 декабря 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области, директор по общим вопросам ООО «Жилстрой» Ильдар Акчурин приобрел небулайзер для неверкинской участковой больницы.

Депутат Акчурин приобрел небулайзер для неверкинской больницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, ранее в ходе приема граждан заведующая больницей Венера Акчурина упомянула о проблеме нехватки устройств для проведения ингаляции.

В итоге народный избранник купил небулайзер и передал его в лечебное учреждение, выразив надежду на то, что устройство поможет юным пациентам быстрее восстанавливать свое здоровье.

Небулайзер — устройство для проведения ингаляции, использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества. Применяется при лечении муковисцидоза, бронхиальной астмы и респираторных заболеваний.

Небулайзеры бывают как стационарными, предназначенными для работы в лечебно-профилактический учреждениях, так и переносными, использующимися астматиками самостоятельно для предупреждения и снятия приступа бронхиальной астмы.

В зависимости от способа распыления различают компрессорные и ультразвуковые небулайзеры.
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