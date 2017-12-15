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Более 100 человек присоединились к донорской акции на вокзале Пенза-I

16:35 | 15.12.2017 | Медицина

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Пенза, 15 декабря 2017. PenzaNews. Свыше 100 человек приняли участие в донорской акции, которая состоялась на площади у железнодорожного вокзала Пенза-I в пятницу, 15 декабря.

Более 100 человек присоединились к донорской акции на вокзале Пенза-I

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«80 из них сдали кровь. Ее запасы пополнились более чем на 36 литров», — сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном клиническом центре крови.

По словам руководителя учреждения Татьяны Крыловой, с учетом большого количества участников был организован подвоз доноров в центр крови с целью сокращения времени ожидания в очереди.

«Необходимо отметить очень хорошую организацию проведения акции. Доноры имели возможность ожидать свою очередь в теплом помещении вокзала, где была развернута походная кухня с горячим чаем и фруктами», — сказала она.
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