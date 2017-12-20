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Стало известно, как пензенские больницы будут работать в новогодние праздники

12:16 | 20.12.2017 | Медицина

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Прием врачей -специалистов в поликлиниках Пензенской области будет организован 30 декабря, а также 3, 4, 5, 6 и 8 января по расписанию субботы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Стало известно, как пензенские больницы будут работать в новогодние праздники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Все дни — в период с 30 декабря по 8 января включительно — в поликлиниках с 8.00 до 14.00 будут работать кабинеты неотложной медицинской помощи, в том числе по выписке лекарственных средств и выдаче листков нетрудоспособности», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что запись взрослых и детей на прием к врачу будет осуществляться по телефонам контакт-центров в праздничные дни ежедневно с 8.00 до 14.00, а вызов на дом — с 8.00 до 11.00.

«В случае возникновения каких-то спорных вопросов или непредвиденных ситуаций можно обратиться к дежурному администратору того или иного лечебного учреждения круглосуточно», — сказали в региональном Минздраве, пояснив, что телефоны можно найти на сайте ведомства.

В пресс-службе сообщили, что также в период праздничных дней специалисты министерства будут осуществлять дежурство на телефоне горячей линии: +7-987-516-98-82.
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