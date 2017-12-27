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ЭКО начнут проводить в перинатальном центре Пензы весной 2018 года

12:54 | 27.12.2017 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируется проводить в новом перинатальном центре Пензы, который открыт на базе областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, с весны 2018 года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

ЭКО начнут проводить в перинатальном центре Пензы весной 2018 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте — в крайнем случае в апреле — выйдем на то, чтобы проводить [процедуру ЭКО] в перинатальном центре», — сказал он в ходе пресс-конференции в среду, 27 декабря.

Министр уточнил, что с начала 2017 года в Пензенской области была предпринята 821 попытка ЭКО, в результате на свет появились 162 ребенка.

По оценке Владимира Стрючкова, это высокая эффективность.

«Мы данную услугу «покупали» в частных медицинских организациях», — пояснил глава регионального Минздрава, отметив, что перинатальный центр станет первым государственным бюджетным учреждением Пензенской области, где будут проводить ЭКО.

По словам министра, уже подготовлено помещение, закуплено почти все необходимое оборудование, обучено два специалиста, еще столько же потребуется до начала оказания услуги.

Владимир Стрючков добавил также, что в перспективе сразу несколько учреждений Пензенской области будут функционировать как единый центр репродуктивного здоровья, где будет оказываться сопровождение лиц мужского и женского пола от подросткового до пенсионного возраста.

По его мнению, это позволит избежать многих проблем со здоровьем, особенно у молодых людей, которые до совершеннолетия практически не посещают врачей данного профиля и не знают о наличии у них заболеваний репродуктивной системы.
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