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Пензенский министр отметил хорошо поставленную работу по выявлению онкозаболеваний

19:38 | 27.12.2017 | Медицина

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Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Работа по активному выявлению онкологических заболеваний организована в Пензенской области на хорошем уровне. Такое мнение высказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

Пензенский министр отметил хорошо поставленную работу по выявлению онкозаболеваний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Я не буду много говорить по онкологии. […] У нас очень хорошо работают скрининги по всем направлениям. У нас хорошие показатели сложились по активному выявлению онкологических заболеваний», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.

«Отсюда у нас, в общем-то, и получилось то, что показатели случаев выявления рака при диспансерных осмотрах, онкозапущенность, одногодичная летальность, пятилетняя выживаемость [...] сегодня превышают те показатели, на которые мы ориентировались, я имею в виду в положительном значении, в благоприятном значении», — добавил он.

Согласно данным Минздрава Пензенской области, только в ходе диспансеризации с начала 2017 года выявлено 922 случая новообразований.

По сведениям Пензастата, с января по октябрь от новообразований умерли 2 тыс. 309 человек, что на 38 меньше прошлогоднего показателя.
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