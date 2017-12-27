Пензенский министр отметил хорошо поставленную работу по выявлению онкозаболеваний Медицина

Пенза, 27 декабря 2017. PenzaNews. Работа по активному выявлению онкологических заболеваний организована в Пензенской области на хорошем уровне. Такое мнение высказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков.

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«Я не буду много говорить по онкологии. […] У нас очень хорошо работают скрининги по всем направлениям. У нас хорошие показатели сложились по активному выявлению онкологических заболеваний», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 декабря.

«Отсюда у нас, в общем-то, и получилось то, что показатели случаев выявления рака при диспансерных осмотрах, онкозапущенность, одногодичная летальность, пятилетняя выживаемость [...] сегодня превышают те показатели, на которые мы ориентировались, я имею в виду в положительном значении, в благоприятном значении», — добавил он.

Согласно данным Минздрава Пензенской области, только в ходе диспансеризации с начала 2017 года выявлено 922 случая новообразований.

По сведениям Пензастата, с января по октябрь от новообразований умерли 2 тыс. 309 человек, что на 38 меньше прошлогоднего показателя.