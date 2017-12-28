В Пензенской области утверждена программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи Медицина Пенза, 28 декабря 2017. PenzaNews. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов утверждена в Пензенской области. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Она устанавливает, в частности, перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно; подушевые нормативы финансирования; предусматривает целевые значения критериев доступности и качества медпомощи. При формировании программы среди прочего были учтены особенности половозрастного состава населения, климатические и географические особенности региона, а также транспортная доступность медицинских организаций. Согласно тексту документа, в рамках программы бесплатно предоставляются первичная медико-санитарная помощь; специализированная, в том числе высокотехнологичная; скорая; а также паллиативная медпомощь. Кроме того, перечислены 82 организации, участвующие в реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В их числе не только бюджетные учреждения, но и коммерческие фирмы, среди которых ООО «Инмед», ООО «Медцентр-УЗИ», ООО «Добрый доктор», ООО «Нейрон-Мед», ОАО «Фармация», ООО «Микрохирургия глаза» и другие. Нашли ошибку в тексте?

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