В пензенской больнице №4 намечено реконструировать коммуникации Медицина

Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил ответственным чиновникам подготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию инженерных коммуникаций в клинической больнице №4 города Пензы, где продолжается ремонт отделений.

Фото: Pnzreg.ru

«В целом пациенты хорошо отзываются о работе медицинского персонала, не жалуются на качество питания, хотя в других учреждениях здравоохранения такие факты были, говорят о полном наличии всех необходимых лекарств, высоко оценивают проведенный ремонт», — отметил глава региона в ходе посещения учреждения здравоохранения в пятницу, 5 января.

Он также призвал медработников более внимательно относиться к нуждам пациентов и обязательно учитывать их пожелания.

Кроме того, губернатор потребовал максимально эффективно использовать поступившее в больницу оборудование для отделения аллергологии, чтобы повысить доступность этого вида диагностики для пациентов соответствующей группы.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, на ремонт городской клинической больницы №4 в 2017 году было направлено 11,5 млн. рублей.