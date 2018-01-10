Онкодиспансер Пензы и больница №5 получат деньги из резервного фонда президента РФ Медицина

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Около 12 млн. рублей будет выделено из резервного фонда президента России пензенскому областному онкологическому диспансеру и клинической больнице №5 в соответствии с указом, который подписал глава государства Владимир Путин.

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Согласно тексту документа, онкодиспансер получит 6 млн. 209 тыс. рублей.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, с использованием этих средств на базе гематологического отделения будет организован асептический блок, где специалисты получат возможность проводить аутологичную трансплантацию костного мозга.

В ведомстве отметили, что данный блок позволит вывести организацию специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, на новый уровень.

В пресс-службе добавили, что еще более 5,5 млн. рублей выделено клинической больнице №5, состоящей из двух стационарных подразделений на улицах Красной и Гагарина, где осуществляется прием больных из Пензы и девяти прикрепленных районов области в экстренном и плановом порядке с инсультами и инфарктами.

«Корпус на улице Гагарина, 24, был введен в эксплуатацию в 1982 году. Ремонт в нем проводился несколько лет назад и охватил лишь 50% общей площади. Финансовые средства в размере 5 млн. 564 тыс. 700 рублей, предусмотренные в резервном фонде, будут направлены на капитальный ремонт оставшихся помещений здания и приведение в соответствии с действующим санитарным нормам и правилам», — сказали в Минздраве.