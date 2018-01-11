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В Пензенскую область поступило три передвижных маммографа

09:47 | 11.01.2018 | Медицина

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Три новых передвижных лечебно-диагностических комплекса «Женское здоровье» поступило в Пензенскую область.

В Пензенскую область поступило три передвижных маммографа

Фото: Health.pnzreg.ru

Маммографы на базе автобусов «ПАЗ», предназначенные для раннего выявления онкологических заболеваний, распределены между тремя межрайонными больницами — каменской, сердобской и нижнеломовской.

Они позволят охватить обследованиями в несколько раз больше женщин, в том числе в самых отдаленных населенных пунктах региона, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, скорейшей постановке диагноза и назначению соответствующего лечения.

Это особенно актуально с учетом того, что онкозаболевания в структуре причин смертности населения страны, в том числе Пензенской области, находятся на втором месте, а маммографический скрининг — одно из обязательных ежегодных обследований, которое должна проходить каждая женщина после 40 лет, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
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