EN
11:41:42 Пятница, 12 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Высокоточные маммографы поступили в больницы Пензы

10:05 | 12.01.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Цифровые маммографические рентгенаппараты поступили в поликлиники №14 и №3 города Пензы.

Высокоточные маммографы поступили в больницы Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, рентгеновский маммограф поставлен в пензенский перинатальный центр.

«Возможность пройти маммографическое обследование на высокоточных диагностических аппаратах женское население города получит уже в феврале. В настоящее время завершаются необходимые технические процедуры, связанные с установкой и вводом оборудования в эксплуатацию», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

В ведомстве отметили, что современные маммографы оказывают минимальную лучевую нагрузку и одновременно позволяют максимально точно определить риск возникновения рака молочной железы.

«Теперь в медицинских организациях, расположенных на территории областного центра, будет работать 12 маммографов», — уточнили в пресс-службе.
Актуальное
Читайте также
В Пензе установлена личность мужчины, ограбившего таксиста Мэр поздравил пензенских прокуроров с профессиональным праздником
Жертвой мошенников стала жительница Пензы, искавшая в долг 350 тыс. рублей В Кузнецке общественная комиссия рассмотрела заявки на участие в проекте благоустройства
Пензенская область получила пять «ГАЗелей» для подвоза детей в школы Пензенский губернатор поздравил работников прокуратуры с праздником
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver