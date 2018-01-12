Высокоточные маммографы поступили в больницы Пензы Медицина

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Цифровые маммографические рентгенаппараты поступили в поликлиники №14 и №3 города Пензы.

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Кроме того, рентгеновский маммограф поставлен в пензенский перинатальный центр.

«Возможность пройти маммографическое обследование на высокоточных диагностических аппаратах женское население города получит уже в феврале. В настоящее время завершаются необходимые технические процедуры, связанные с установкой и вводом оборудования в эксплуатацию», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минздрава Пензенской области.

В ведомстве отметили, что современные маммографы оказывают минимальную лучевую нагрузку и одновременно позволяют максимально точно определить риск возникновения рака молочной железы.

«Теперь в медицинских организациях, расположенных на территории областного центра, будет работать 12 маммографов», — уточнили в пресс-службе.