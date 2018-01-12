Вячеслав Володин оценил ход реконструкции станции скорой помощи в Пензе Медицина

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин оценил ход реконструкции станции скорой медицинской помощи во время непродолжительного визита в Пензу вечером в пятницу, 12 января.

Фото: Pnzreg.ru

Губернатор Иван Белозерцев проинформировал спикера нижней палаты российского парламента, что отделочные работы на объекте планируется завершить в течение месяца, а мебель и оборудование уже приобретены.

В свою очередь Вячеслав Володин высказал мнение, что образование на этой базе регионального центра оказания экстренной медицинской помощи позволит вывести деятельность службы на более высокий уровень.

«Создание областного оперативного штаба скорой медицинской помощи — это очень важно для жителей региона. Хорошо, что удалось воссоздать его на одной территории — сохранить и реконструировать, а также практически построить новое здание, которое послужит выполнению этой задачи», — отметил председатель Госдумы России.

Он также положительно оценил тот факт, что часть средств, выделенных на реконструкцию, удалось сэкономить.

«Это говорит о правильном, компетентном подходе, эффективном расходовании средств. Вот такое отношение должно быть ко всем объектам социального назначения», — цитирует Вячеслава Володина пресс-служба облправительства.

Основные здания и сооружения пензенской областной станции скорой медицинской помощи были введены в эксплуатацию более 40 лет назад.

Общая площадь реконструируемых площадей составляет около 7 тыс. кв. метров. На реализацию проекта выделено 220 млн. рублей.

В настоящее время на объекте завершаются отделка помещений и благоустройство территории.

На базе станции будет создан региональный центр оказания экстренной медицинской помощи. В его состав войдут непосредственно станция скорой медицинской помощи, единые диспетчерские службы и контакт-центры, а также территориальный центр медицины катастроф Пензенской области.