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В Пензе врачебно-физкультурный диспансер за год получил оборудование на 11 млн. рублей

18:27 | 16.01.2018 | Медицина

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Пензенский областной врачебно-физкультурный диспансер получил в 2017 году оборудование на сумму 10 млн. 800 тыс. рублей.

В Пензе врачебно-физкультурный диспансер за год получил оборудование на 11 млн. рублей

Фото: Health.pnzreg.ru

Часть из него поступила в распоряжение учреждения в декабре.

Как сообщила главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Юлия Смирнова, это, в частности, УЗИ-сканнер, реограф и артромот.

Она добавила, что также для нужд учреждения приобретено оборудование для суточного мониторинга артериального давления и электрокардиографии.

«В будущем мы планируем приобрести экспресс-анализаторы для определения лактата крови, что также имеет большое значение для оценки функционального состояния пациентов», — добавила главврач.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, в основном пациентами диспансера являются профессиональные спортсмены, однако в перспективе намечено проводить консультативный прием населения по вопросам здорового образа жизни и лечебной физкультуры.
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