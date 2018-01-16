В Пензе врачебно-физкультурный диспансер за год получил оборудование на 11 млн. рублей Медицина

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Пензенский областной врачебно-физкультурный диспансер получил в 2017 году оборудование на сумму 10 млн. 800 тыс. рублей.

Фото: Health.pnzreg.ru

Часть из него поступила в распоряжение учреждения в декабре.

Как сообщила главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера Юлия Смирнова, это, в частности, УЗИ-сканнер, реограф и артромот.

Она добавила, что также для нужд учреждения приобретено оборудование для суточного мониторинга артериального давления и электрокардиографии.

«В будущем мы планируем приобрести экспресс-анализаторы для определения лактата крови, что также имеет большое значение для оценки функционального состояния пациентов», — добавила главврач.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, в основном пациентами диспансера являются профессиональные спортсмены, однако в перспективе намечено проводить консультативный прием населения по вопросам здорового образа жизни и лечебной физкультуры.