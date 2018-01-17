Глава Пензы вручил памятный знак заслуженному врачу РСФСР Николаю Кривоносову
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Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев лично вручил памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» ветерану профсоюзного движения, заслуженному врачу РСФСР Николаю Кривоносову.
Фото: Pgduma.ru
Пенсионер с учетом состояния здоровья встретил гостя лежа, но в бодром расположении духа.
Глава города, поздравляя ветерана здравоохранения с наградой, отметил, что тот многое сделал для развития медицины в Пензе.
«Под вашим чутким и грамотным руководством спасена не одна жизнь. Спасибо Вам за этот неоценимый труд!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба гордумы.
Кривоносов Николай Николаевич родился в селе Чертково Бессоновского района Пензенской области 6 февраля 1942 года.
В 1970 году окончил Ленинградский государственный санитарно-гигиенический медицинский институт.
С 1960 по 1962 годы проходил службу в рядах Советской армии.
Затем работал медбратом в 5-й психоневрологической больнице.
С 1970 года занимал должность главного врача тамалинской районной СЭС, с 1973 года возглавлял лунинскую центральную районную больницу.
С 1981 по 2002 годы — главврач санатория имени В.В. Володарского пензенского областного управления курортами.
В общей сложности отдал врачебной деятельности 42 года.
Отличник здравоохранения, заслуженный врач РСФСР.
Отмечен нагрудным знаком «Отличник курортов профсоюзов», орденом Почета, медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».