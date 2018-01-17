Глава Пензы вручил памятный знак заслуженному врачу РСФСР Николаю Кривоносову Медицина

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев лично вручил памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» ветерану профсоюзного движения, заслуженному врачу РСФСР Николаю Кривоносову.

Фото: Pgduma.ru

Пенсионер с учетом состояния здоровья встретил гостя лежа, но в бодром расположении духа.

Глава города, поздравляя ветерана здравоохранения с наградой, отметил, что тот многое сделал для развития медицины в Пензе.

«Под вашим чутким и грамотным руководством спасена не одна жизнь. Спасибо Вам за этот неоценимый труд!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба гордумы.

Кривоносов Николай Николаевич родился в селе Чертково Бессоновского района Пензенской области 6 февраля 1942 года.

В 1970 году окончил Ленинградский государственный санитарно-гигиенический медицинский институт.

С 1960 по 1962 годы проходил службу в рядах Советской армии.

Затем работал медбратом в 5-й психоневрологической больнице.

С 1970 года занимал должность главного врача тамалинской районной СЭС, с 1973 года возглавлял лунинскую центральную районную больницу.

С 1981 по 2002 годы — главврач санатория имени В.В. Володарского пензенского областного управления курортами.

В общей сложности отдал врачебной деятельности 42 года.

Отличник здравоохранения, заслуженный врач РСФСР.

Отмечен нагрудным знаком «Отличник курортов профсоюзов», орденом Почета, медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением».