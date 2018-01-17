В пензенские больницы поступило 11 аппаратов искусственной вентиляции легких Медицина

Пенза, 17 января 2018. PenzaNews. Одиннадцать аппаратов искусственной вентиляции легких поступило в больницы Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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В ведомстве отметили, что они играют важную роль при оказании экстренной медпомощи лицам, страдающими заболеваниями органов дыхательных путей, особенно в период распространения гриппа и ОРВИ.

«На сегодняшний день по Российской Федерации в целом ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Превышение эпидпорога отмечается только в трех субъектах страны — Астраханской, Брянской областях и Санкт Петербурге. В Пензенской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ ниже контрольного уровня эпидемического порога на 17,7%», — сказали в пресс-службе.