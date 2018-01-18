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Анкетирование пациентов поможет скорректировать работу скорой помощи в Пензенской области

17:49 | 18.01.2018 | Медицина

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Пенза, 18 января 2018. PenzaNews. Анкетирование жителей Пензенской области, обратившихся за скорой медицинской помощью, будет проводиться с февраля 2018 года.

Анкетирование пациентов поможет скорректировать работу скорой помощи в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что специалисты будут выходить на связь с пациентом спустя некоторое время.

По словам главного врача пензенской областной станции скорой медицинской помощи Владимира Атякшева, анкета будет состоять из нескольких вопросов, чаще всего волнующих пациентов.

«Это, как правило, скорость доезда, условия медицинской эвакуации в случае госпитализации больного в стационар, соблюдение этики и деонтологии медицинскими работниками и другие», — пояснил он.

Главврач выразил надежду на то, что полученная обратная связь поможет в деле совершенствования службы.

«Мы надеемся, что жители проявят активную жизненную позицию, что позволит нам как руководителям службы принять ответственное организационное решение и улучшить ее работу», — цитирует Владимира Атякшева пресс-службе Минздрава Пензенской области.
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