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Савельев и Котов поздравили заслуженного врача Татьяну Дивак с 80-летием

16:40 | 19.01.2018 | Медицина

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Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Глава города Пензы Валерий Савельев и председатель областной федерации профсоюзов, депутат Законодательного собрания региона Николай Котов поздравили заслуженного врача РФ Татьяну Дивак с 80-летием в пятницу, 19 января.

Савельев и Котов поздравили заслуженного врача Татьяну Дивак с 80-летием

Фото: Pgduma.ru

«Вы всегда были профессионалом с большой буквы, стоящим на страже здравоохранения нашего города. На протяжении многих лет Вы добросовестно выполняли свой долг. Спасибо Вам за этот неоценимый труд», — сказал Валерий Савельев.

Он вручил юбилярше почетную грамоту главы города за многолетний добросовестный труд, высокую гражданскую ответственность, а также большой личный вклад в развитие системы здравоохранения и профсоюзного движения в Пензе.

Как сообщает пресс-служба гордумы, общий трудовой стаж Татьяны Дивак составляет 46 лет. Из них восемь она проработала в детском санатории в Кичкилейке. Затем трудилась доверенным врачом отдела соцстрахования пензенского областного совета профсоюзов, в 1971 году была избрана секретарем обкома профсоюза медицинских работников, а в 1978 — председателем обкома профсоюза медработников. В 2007 году ушла на заслуженный отдых, но продолжила общественную работу.
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