В пензенские больницы поступили аппараты для мониторинга давления и сердечного ритма Медицина

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. 24 аппарата для суточного мониторинга артериального давления и сердечного ритма поступило в 13 медицинских учреждений Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

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«Оборудование необходимо для дооснащения медицинских организаций в соответствии с порядками оказания медпомощи для диагностики и последующего динамического наблюдения за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что «сердечные» болезни остаются самыми распространенными среди населения региона — из 230 тыс. 808 обследованных при диспансеризации граждан болезни системы кровообращения были диагностированы у каждого четвертого.