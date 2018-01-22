EN
00:47:27 Вторник, 23 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В пензенские больницы поступили аппараты для мониторинга давления и сердечного ритма

15:01 | 22.01.2018 | Медицина

Печать

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. 24 аппарата для суточного мониторинга артериального давления и сердечного ритма поступило в 13 медицинских учреждений Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В пензенские больницы поступили аппараты для мониторинга давления и сердечного ритма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оборудование необходимо для дооснащения медицинских организаций в соответствии с порядками оказания медпомощи для диагностики и последующего динамического наблюдения за больными с заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что «сердечные» болезни остаются самыми распространенными среди населения региона — из 230 тыс. 808 обследованных при диспансеризации граждан болезни системы кровообращения были диагностированы у каждого четвертого.
Актуальное
Читайте также
Глава пензенского облизбиркома разъяснил, как проголосовать 18 марта по месту нахождения Мэрия Пензы обнародовала данные об участках, которые будут предлагать застройщикам
В Пензенской области на 370 участках для голосования установят видеонаблюдение «Ростелеком» обеспечил связью все отделения пензенского бюро судмедэкспертизы
В Пензенской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием «Kia» и «МАЗа» В Пензе жильцам двух домов пересчитали плату за электроэнергию
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама