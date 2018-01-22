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«Ростелеком» обеспечил связью все отделения пензенского бюро судмедэкспертизы

16:55 | 22.01.2018 | Медицина

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. «Ростелеком» подключил услугу доступа в интернет и «Виртуальную АТС» всем 15 отделениям пензенского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Ростелеком» обеспечил связью все отделения пензенского бюро судмедэкспертизы

Фото пресс-службы Минздрава Пензенской области

Для реализации проекта был выполнен комплекс работ по строительству волоконно-оптической линий связи до объектов, расположенных в районных центрах.

На территории учреждений были установлены коммутаторы и голосовые шлюзы для подключения телефонных аппаратов к IP-сети. Каждому отделению выделен виртуальный шестизначный городской номер.

Созданная сеть связи и предоставленные сервисы позволят сотрудникам бюро судебно-медицинской экспертизы оперативно решать текущие задачи, обмениваться информацией и связываться между собой по телефону напрямую без набора «восьмерки».

«Наше учреждение проводит все виды судебно-медицинских экспертиз и работает как в интересах следственных органов, суда, организаций, так и в интересах граждан. Специалисты районных отделений в процессе своей деятельности обрабатывают большое количество информации. Кроме того, они находятся в постоянном контакте с головным бюро в Пензе. Техническое решение по организации сети связи оказалось для нас оптимальным, а благодаря «Виртуальной АТС» мы получили возможность прямых звонков из Пензы в районы области», — прокомментировал начальник областного бюро судебно-медицинской экспертизы Аркадий Столяров.

Предполагается, что «Виртуальная АТС» позволит сотрудникам использовать большое количество дополнительных сервисов — различные сценарии обработки вызовов, голосовое меню, переадресацию и другие.

«Успешное взаимодействие внутри предприятия и с внешней аудиторией сейчас сложно представить без организации современной сети связи. Сотрудничество с областным бюро судебно-медицинской экспертизы — пример комплексного подхода «Ростелекома» в решении телекоммуникационных задач заказчика. Оптика позволит учреждению передавать большие объемы информации и пользоваться современной телефонной связью на базе облачных технологий», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.
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